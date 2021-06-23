Нужно оформить страницу доставка-оплат

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт2 заявки585 просмотров

Нужно на сайте оформить страницу доставка-оплата.

4 года назад
guest_16241932339542
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Екатерина
 
21 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Алексей
 
37 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Собрать чат-бот Телеграм для марафона, продажи курсов в LessonDelivery

    Требуется разработка чат-бота в Телеграм для марафона и продажи курсов на платформе LessonDelivery. Бот должен включать 15 сообщений и домашние задания в течение 7 дней. Укажите стоимость за создание 15 фрагментов бота. Пример задачи доступен по ссылке.

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Профессиональный подбор изображений для сайта

    $11

    Необходим профессиональный подбор 7 изображений для сайта без копирайта. Изображения должны соответствовать тематике сайта и быть качественными. Возможно, потребуется подбор дополнительных изображений в будущем.

    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Контент-Менеджер(постер) на Форум

    $325

    На постоянную работу требуются постеры на форум, связанный с недвижимостью. Обязательные требования: грамотность, ответственность, навыки поиска информации и опыт работы на форумах. Посты должны быть информативными и имитировать реального пользователя. График работы: пн-пт с 9 до 18. Оплата 23000 рублей в месяц.

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Наполнить интернет-магазин товарами

    Требуется заполнение интернет-магазина товарами: паркет, лестницы, двери. Необходимо перенести около 1500 карточек, включая характеристики, фото и цены из другого интернет-магазина. Обязателен опыт работы с ocStore или Opencart. Оплата 20 руб./карточка.

    ocStoreOpencart
    Наполнение сайтов17 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Упорядочить товары

    Требуется упорядочить каталог интернет-магазина: создавать категории, переносить товары в правильные и удалять ненужные. Магазин наполнялся разными парсерами, поэтому необходимо удалить лишние позиции. Оплата почасовая.

    Наполнение сайтов18 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно заниматься гугл.аккантом

    Требуется фрилансер для регулярного наполнения Google-аккаунта. Необходимо публиковать отзывы и повышать общую оценку страницы. Работа постоянная. Ожидается обсуждение деталей выполнения задачи.

    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Наполнение сайта

    $1

    Задача заключается в наполнении сайта и заполнении простых карточек. Работа монотонная и простая, что делает её идеальной для новичков, желающих получить опыт в данной области.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад