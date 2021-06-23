На постоянную работу требуются постеры на форум, связанный с недвижимостью. Обязательные требования: грамотность, ответственность, навыки поиска информации и опыт работы на форумах. Посты должны быть информативными и имитировать реального пользователя. График работы: пн-пт с 9 до 18. Оплата 23000 рублей в месяц.