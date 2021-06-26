Требуется контент менеджер для заполнения сайта статьями по дизайну кухонь. Необходимо создать и разместить качественные тексты на сайте iloft.com.ua. Ожидается опыт в написании статей и знание актуальных тенденций в дизайне кухонь.
Добавление товаров на AliExpress
Нужно добавить около 100 товаров. Желательно с опытом добавление на AliExpress, ну или в прицнипе с большим опытом добавление товаров в интернет магазины. Добавлять нужно качество и быстро.
Заявки фрилансеров
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