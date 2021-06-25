Необходимо добавить на сайт 1000 женских образов.

Пример:

https://odevalo4ka.ru/looks/zheltoe-obtyagivayushchee-plate-i-golubaya-dzhinsovaya-kurtka.html

- Прописать TITLE

- Добавить заголовок записи

- Найти и загрузить соответствующее фото

- Добавить товарные блоки (делается в несколько кликов)

От вас понадобится:

- Разбираться в женской одежде (понимать, какой тип одежды на фото, например платье-лапша или платье-футляр, а не просто платье)

- Минимальное знание Photoshop

- Работа с Google Docs

- В день нужно сделать не менее 50 образов. (за 1 час получается в среднем 12 штук)

- Оплата - 25 рублей за каждый образ.

Подробная инструкция есть