Наполнить сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт10 заявок610 просмотров

Необходимо добавить на сайт 1000 женских образов.

Пример:

https://odevalo4ka.ru/looks/zheltoe-obtyagivayushchee-plate-i-golubaya-dzhinsovaya-kurtka.html

- Прописать TITLE

- Добавить заголовок записи

- Найти и загрузить соответствующее фото

- Добавить товарные блоки (делается в несколько кликов)

От вас понадобится:

- Разбираться в женской одежде (понимать, какой тип одежды на фото, например платье-лапша или платье-футляр, а не просто платье)

- Минимальное знание Photoshop

- Работа с Google Docs

- В день нужно сделать не менее 50 образов. (за 1 час получается в среднем 12 штук)

- Оплата - 25 рублей за каждый образ.

Подробная инструкция есть

4 года назад
medadvert
40 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Светлана
 
40 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Юлия
 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 отзыва
4 года назад
Денис
 
33 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Лера
 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
3 часа назад
564 отзыва
4 года назад
ТОП-5
Наполнение сайтов
Марина
 
22 года
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Анна
 
41 год
8 лет в сервисе
Был
год назад
8 отзывов
4 года назад
Ирина
 
37 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Алла
 
48 лет
11 лет в сервисе
Была
10 минут назад
57 отзывов
4 года назад
Лучший контент-менеджер апреля
Наталина
 
31 год
6 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
4 отзыва
4 года назад
Виктор
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Собрать чат-бот Телеграм для марафона, продажи курсов в LessonDelivery

    Требуется разработка чат-бота в Телеграм для марафона и продажи курсов на платформе LessonDelivery. Бот должен включать 15 сообщений и домашние задания в течение 7 дней. Укажите стоимость за создание 15 фрагментов бота. Пример задачи доступен по ссылке.

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Обратный отсчет и автосмена даты и времени на lpmotor

    Необходимо разработать функционал обратного отсчета времени, который будет запускаться два раза в день. Также требуется реализовать автоматическую смену даты и времени вебинара, тоже дважды в день. Задача актуальна к выполнению сегодня.

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужна базовая настройке к геткурс

    Требуется базовая настройка Геткурс для сайта на платформе Тильда. Необходимо создать три тарифа с оплатой для доступа к курсам и настроить автоматическую рассылку из двух писем для пользователей, которые заполнили форму, но не завершили оплату, в течение 5 дней.

    Tilda
    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно оформить страницу доставка-оплат

    Необходимо оформить страницу доставки и оплаты на сайте. Задача включает в себя создание и наполнение контентом, который будет информировать пользователей о процессах доставки и оплаты товаров. Ожидается качественное оформление и структурирование информации.

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Профессиональный подбор изображений для сайта

    $11

    Необходим профессиональный подбор 7 изображений для сайта без копирайта. Изображения должны соответствовать тематике сайта и быть качественными. Возможно, потребуется подбор дополнительных изображений в будущем.

    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Контент-Менеджер(постер) на Форум

    $325

    На постоянную работу требуются постеры на форум, связанный с недвижимостью. Обязательные требования: грамотность, ответственность, навыки поиска информации и опыт работы на форумах. Посты должны быть информативными и имитировать реального пользователя. График работы: пн-пт с 9 до 18. Оплата 23000 рублей в месяц.

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Наполнить интернет-магазин товарами

    Требуется заполнение интернет-магазина товарами: паркет, лестницы, двери. Необходимо перенести около 1500 карточек, включая характеристики, фото и цены из другого интернет-магазина. Обязателен опыт работы с ocStore или Opencart. Оплата 20 руб./карточка.

    ocStoreOpencart
    Наполнение сайтов17 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Упорядочить товары

    Требуется упорядочить каталог интернет-магазина: создавать категории, переносить товары в правильные и удалять ненужные. Магазин наполнялся разными парсерами, поэтому необходимо удалить лишние позиции. Оплата почасовая.

    Наполнение сайтов18 заявок
    Закрыт
    4 года назад