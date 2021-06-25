Требуется разработка чат-бота в Телеграм для марафона и продажи курсов на платформе LessonDelivery. Бот должен включать 15 сообщений и домашние задания в течение 7 дней. Укажите стоимость за создание 15 фрагментов бота. Пример задачи доступен по ссылке.
Контент менеджер для наполнение сайта.
Здравствуйте дорогие фрилансеры. Нужен контенщик для заполнения статей по дизайну кухонь. Сейчас нужно наполнить сайт https://iloft.com.ua/
Заявки фрилансеров
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