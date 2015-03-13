Mediamagnat

Илья Mediamagnat

 
43 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Lacky_
Мария 
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
$300
9 баллов
11 лет назад
Описание моделей обуви 3 000 позиций
Работали с Ильей по предоплате. Заказ был интересным и познавательным. Заказчик всегда на связи и готов ответить на любые вопросы. С удовольствием приму участие в подобном или новых проектах Ильи!
Делала описания обуви дя интернет-магазина, скорость, постоянно на связи, просто супер и дальше буду работать!
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