Mediamagnat

Требуется разработка фронтенда веб-приложения на Vue.js (версия 3). Необходимо реализовать 125-130 экранов. Дизайн будет предоставлен в Figma, что упростит процесс разработки. Ожидается качественная реализация и соблюдение сроков.
- Веб-программирование13 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать схему и чертежи электрической тележки, а также произвести подбор необходимых деталей согласно техническому заданию. Обеспечьте точность и соответствие требованиям для последующей реализации проекта.Чертежи и Схемы4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $100
Требуется найти нужную информацию для наполнения сайтов и оформить ее в таблице. Необходимо минимальное знание английского языка для поиска с использованием переводчика. Ожидается краткость и структурированность представляемых данных.Наполнение сайтов30 заявокЗакрыт4 года назад
- $750
Создать сайт по бронированию билетов - Laravel + Vue. Дизайн предоставлю. Клиент: Регистрация, выбор кресла, предварительный просмотра места, запрос на бронирование, получение QR-кода. Админка: Добавление зала, добавление события, подтверждение бронирования, проверка QR, история.Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт4 года назад
- $250
Создание front-end части добавления объявлений(аналог Facebook) на Vue или Nuxt.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $50
Необходимо анимировать 8 векторных картинок (svg) примерно в соответсвии с образцом, но проще - образец (https://i.pinimg.com/originals/6e/3f/47/6e3f47bf33153bd352d684a4d0ddea12.gif) - образец.Анимация18 заявокЗакрыт5 лет назад
- $10
Нужно анимировать логотип для сайта.Анимация30 заявокЗакрыт5 лет назад
- $150
Требуется создать мини-презентации (6-7 слайдов) на основе предоставленных данных и шаблону. Всего около 120 презентаций.Презентации44 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $30
Настроить сервер для приема webhook mailgun (ngnix php-fpm) До 10 хуков все работает, более 10 нетСистемное администрирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $350
Дописать функции для модуля по работе с mandrill на ruby on rails: 1. Сделать возможность импорта из exel 2. Отображать в админке статистику отправок 3. Возможность Создать пользователя ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $300
1. автоматическая рассылка 2. Импорт из exel 3. Статистика отправок 4. Уровни доступа админ и пользователь 5. feedback и комментарииВеб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $500
Требуется разработка дизайна портала для iOS и android, далее планируется доработка под планшеты. Ориентировочно 25 разных экранов и около 40 с незначительными отличиями т.е. не более 20-30-%.Результат работ нужно будет сдавать в векторе (скетч или ...Дизайн мобильных приложений16 заявокЗакрыт8 лет назад
- $150
Необходимо доработать функционал Личного кабинета на Laravel 5; знание PHP, jqwery, Mysql, Mongo, nginx, git.Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Необходимо в работающем проекте перенести хранилище на другой акаунт в amazon. Проект написан на Laravel 5.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $20
Настроить терминальный сервер Windows r2008, без домена, нужно: распределить доступы к папкам и программам, настроить печать.Системное администрирование14 заявокЗакрыт10 лет назад
- $300
Дизайн интернет магазина фермерских продуктов, главная, выдача, карточка товара, личны кабинет и т.п.Дизайн сайтов62 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $20
Небольшой копирайт на тему товаров ТНП, разделов сайта и о компании.Копирайтинг22 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $20
3 банера, образец дам в psdБаннеры35 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Необходимо оформить страницы с текстом, выделить самое важное, передать смысл без "вчитывания" создать понятную структуру и оформить в стиле общего дизайна используя иконки, символы, графики.Иконки и Пиксель-арт15 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Нужно написать несколько продающих текстов на русском, таких, чтоб заставили позвонить или написать, тематика веб разработки и ПО, аудитория США и Европа. ( перевод не нужен!)Копирайтинг17 заявокЗакрыт10 лет назад