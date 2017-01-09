Lacky_

Мария Lacky_

 
41 годУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Копирайтинг, рерайтинг, SEO-статьи

Добро пожаловать на мою персональную страницу!

Если вас интересуют уникальные, качественные и легко читаемые тексты, тогда вы оказались в нужном месте! Копирайтинг, рерайтинг, СЕО-копирайтинг, отзывы, ппостинг на форуме или рекламные тексты – всё это вы можете заказать прямо сейчас!

Ресурсы, с которыми работала/сотрудничаю до сих пор:

http://my-own-business.org/

http://my-mangaanime.livejournal.com/

http://www.russsport.ru

http://moto-jawa.com/

www.sakura-shop.ru/

www.sky-water.ru/

www.vse-adresa.ru/

http://www.klimat-okna.ru/

www.serwin.ru

www.countcash.ru/

и многие другие.

С уважением, Мария-копирайтер

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
недостаточно отзывов
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
14
безопасных платежей
ТОП-50
Редактирование и Корректура
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
VinceMarch
36 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$2
10 баллов
4 года назад
Статьи для блога
Очень рекомендую работу с Марией! Высокое качество текста в рекордный срок!
Спасибо за интересное задание! ТЗ четкое, оплата в полном объеме. Рекомендую!
Ответный отзыв
skyffska
Алина 
42 годаУкраина
4 года в сервисе
Была
2 года назад
$24
10 баллов
4 года назад
Необходимо написать 3 статьи
Очень понравились статьи, грамотность и слог на высоте. Спасибо, буду обращаться еще! )
Замечательный заказчик! Оплата быстрая, ТЗ понятное. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
2time
29 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$2
10 баллов
4 года назад
Разработать текст для блока сайта "О нас"
Мария выполнила работу быстро и качественно. Рекомендую
Все отлично! Задание поставлено грамотно, заказчик постоянно на связи, оплата своевременная и даже в большем объеме, чем ожидалось. Спасибо за сотрудничество. Рекомендую!
Ответный отзыв
fun_duk
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Проверить статью на ошибки.
Работа сделана качественно и в срок. Рекомендую!
Все отлично. Рекомендую!
Ответный отзыв
spartanez1
Сергей 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
12 дней назад
$17
10 баллов
4 года назад
Рерайт статей на тему продвижение в Pinterest
Рекомендую.
Оставляю нейтральный отзыв за несвоевременную оплату выполненного задания. Задача заказчиком была четко сформулирована, задание было выполнено, но оплата поступила лишь через несколько месяцев.
Ответный отзыв
Копирайтинг
63 отзыва
$2/час
от 1 дня
#109
Редактирование и Корректура
7 отзывов
$0.7/час
от $2от 4 часов
#33