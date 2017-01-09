Копирайтинг, рерайтинг, SEO-статьи

Добро пожаловать на мою персональную страницу!

Если вас интересуют уникальные, качественные и легко читаемые тексты, тогда вы оказались в нужном месте! Копирайтинг, рерайтинг, СЕО-копирайтинг, отзывы, ппостинг на форуме или рекламные тексты – всё это вы можете заказать прямо сейчас!

Ресурсы, с которыми работала/сотрудничаю до сих пор:

http://my-own-business.org/

http://my-mangaanime.livejournal.com/

http://www.russsport.ru

http://moto-jawa.com/

www.sakura-shop.ru/

www.sky-water.ru/

www.vse-adresa.ru/

http://www.klimat-okna.ru/

www.serwin.ru

www.countcash.ru/

и многие другие.

С уважением, Мария-копирайтер