Копирайтинг, рерайтинг, SEO-статьи
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Ресурсы, с которыми работала/сотрудничаю до сих пор:
http://my-mangaanime.livejournal.com/
и многие другие.
С уважением, Мария-копирайтер
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ТОП-50— Редактирование и Корректура
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Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
4 года назад
Очень рекомендую работу с Марией! Высокое качество текста в рекордный срок!
Ответный отзыв
Спасибо за интересное задание! ТЗ четкое, оплата в полном объеме. Рекомендую!
$24
10 баллов
4 года назад
Очень понравились статьи, грамотность и слог на высоте. Спасибо, буду обращаться еще! )
Ответный отзыв
Замечательный заказчик! Оплата быстрая, ТЗ понятное. Всем рекомендую!
$2
10 баллов
4 года назад
Мария выполнила работу быстро и качественно. Рекомендую
Ответный отзыв
Все отлично! Задание поставлено грамотно, заказчик постоянно на связи, оплата своевременная и даже в большем объеме, чем ожидалось. Спасибо за сотрудничество. Рекомендую!
$5
10 баллов
4 года назад
Работа сделана качественно и в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
Все отлично. Рекомендую!
$17
10 баллов
4 года назад
Ответный отзыв
Оставляю нейтральный отзыв за несвоевременную оплату выполненного задания. Задача заказчиком была четко сформулирована, задание было выполнено, но оплата поступила лишь через несколько месяцев.
Копирайтинг
63 отзыва
$2/час
от 1 дня
#109
Редактирование и Корректура
7 отзывов
$0.7/час
от $2от 4 часов
#33