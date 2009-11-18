Срочный рерайт

Для доработки сайта знакомств нужно написать доскональное ТЗ на разработку: Модуль "попутчики", как на мэйл.ру, модуль "хочу общаться", как на моймир.мэйл.ру ______________________________ Куплю нестандартные идеи монетизации подобных сайтов. Без примеров аналогичных разработок просьба не писать. P. S.: Выбранный ранее ...
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