Срочный рерайт

Очень милая и приятная девушка. Главное: четко формулирует задание. Знает, что хочет получить на выходе. Знает, чего это стоит. Вполне адекватный и компетентый заказчик. Был рад сотрудничеству с ней. Приятно, что есть такие хорошие люди.