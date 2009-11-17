2 -3 предложения на тему авто, к каждой картинке

типа:

картинка (см. в приложении 111.jpg) рядом надпись: BENTELY TYPE FRONT GRILLE

пишу : решётка радиатора в стиле бентли (BENTELY), вставляецца на штатные места и делает ваше авто узнаваемым в потоке таких похожих крузаков

картинок под 5000-7000 штук

но нужно чтобы человек немножко(достаточно уметь пользоваться гуглтранслайтером) разбирался, т.к. на фотке фара (см. в приложении 222.jpg) а по краям хромированная рамка и написано - HEAD LAMP FRAME,CHROME - так это написано про рамку а не про фару... Т.Е. НЕ ТУПО ПЕРЕВОДИТЬ И ДОПОЛНЯТЬ, А КАПЕЛЬКУ ПРИСМАТРИВАТЬСЯ, ЧТО НА КАРТИНКЕ СФОТКАНО

файл primer.jpg - вот пример файлов с которыми нужно будет работать - высылаться будет в эксель формате