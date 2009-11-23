Срочная помощь в написании текстов

http://kurylys-temir.kz/index.php?page=shop.browse&category_id=6&option=com_virtuemart&Itemid=1 вот тут раздел прочее реализован не пойму как как добавлять пункты в прочее. Я только нашел, что в категории виртумарт "гипсокартон" есть вот такая вставка в тексте {loadposition gipsokarton} а также ...