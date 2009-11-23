Срочная помощь в написании текстов

КопирайтингЗавершен35 заявок717 просмотров
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Доброе утро. Нужна срочная помощь в написании текстов. Кто готов поработать, оставляйте свои аськи. Цена не выше 1 доллара/тыс символов.

14 лет назад
Andree
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранные исполнители
svi-yuliana
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$50
2 дня
Отличное качество работы и четкое соблюдение сроков. Всем рекомендую.
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times
71 годУкраина
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Отличное качество работы и четкое соблюдение сроков. Всем рекомендую.
Сотрудничество было приятным. Обращайтесь
zaval
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 отзывов(-1)
14 лет назад
$1
1 день
Отличное качество работы и четкое соблюдение сроков. Всем рекомендую.
Отправил статьи, получил тут же аванс за проделанную работу. Это очень позитивно характеризует заказчика. Спасибо за сотрудничество.
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