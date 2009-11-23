Необходимо переписать 28 статей, ~103 000 символов, тематика: единоборства, самооборона Если не возникнет проблем с тематикой, возможно дальнейшие сотрудничество, бюджет 3000 руб. Условия: 1. Статьи должны быть по объёму после рерайта, не менее чем были. 2. Текст должен легко ...
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Доброе утро. Нужна срочная помощь в написании текстов. Кто готов поработать, оставляйте свои аськи. Цена не выше 1 доллара/тыс символов.
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