Описание товаров и текст главной страницы

КопирайтингЗавершен30 заявок499 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется подготовить текст на главную страницу с ключевыми словами,

ключевые слова соответствуют категориям на сайте(вышлю позже).

Также на постоянную основу ищется человек, который сможет подготовить уникальное описание товара для интернет магазина, на данный момент порядка 5000 позиций.

Сайт www.acover.ru

Жду Ваших предложений по цене и срокам.

14 лет назад
alexwind177
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
23 дня назад
Выбранный исполнитель
marinesko
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
14 лет назад
$15
2 дня
Отлично справилась с заданием.
Во всех отношениях положительный заказчик: приятно общаться, интересно работать, радостно получать оплату. =) Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Написание шаблонов статей для размножения

    Требуется написание шаблонов 50 статей для последующего размножения в рамках одного тематического проекта. Синтаксис берется с примера. Каждая фраза разбивается на части, и для каждой части прописыыаются 4-5 вариантов. Фактически достаточно разбить предложение пополам (на ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужен seo текст на главную.

    Здравствуйте. Требуется переделать (дописать, изменить то, что есть) текст главной страницы сайта. Оптимизировать под поисковые запросы. В общем, ищется seo копирайтер. Оплата через Web Money (WMR). Жду ваших предложений здесь. В аську, личку, на телефон БОЛЬШАЯ просьба ...

    Копирайтинг33 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Рерайт

    http://www.gorizont.com.ua/rus/pages24.html http://www.gorizont.com.ua/rus/pages25.html http://www.gorizont.com.ua/rus/pages26.html http://www.gorizont.com.ua/rus/pages27.html http://www.gorizont.com.ua/rus/pages28.html http://www.gorizont.com.ua/rus/pages29.html http://www.gorizont.com.ua/rus/pages30.html http://www.gorizont.com.ua/rus/pages31.html http://www.gorizont.com.ua/rus/pages32.html http://www.gorizont.com.ua/rus/pages33.html http://www.gorizont.com.ua/rus/pages34.html прошу сделать расчет по данной работе принимаю предложение за полный объем работы и сроки

    Копирайтинг73 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Статьи, женская тематика

    $50

    Требуется написание уникальных статей, тематика - женская(психология, косметика). В каждой статье имеются вхождения определенных ключевых слов( список предоставлю). Каждая статья - 3000-4000 знаков. Возможна поэтапная оплата. В своих предложениях указывайте стоимость за 1000 знаков.

    Копирайтинг124 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется статья о сайте ockc.ru

    Требуется статья о сайте www.ockc.ru Раскрываем о чем этот сайт, какие есть разделы и информация в разделах, меню, статьи и т.д. Пишем для людей, грамотно - информация будет размещена на первой странице Уникальность не менее 95% Статья не ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад