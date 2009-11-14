Надо написать тексты для всех страниц сайта

КопирайтингЗакрыт33 заявки482 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Надо написать тексты для всех страниц сайта. Вообщем оптимизировать его.

Сайт: www.child-book.ru

14 лет назад
kat483
Катя 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Rossomaxa
Марина 
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$15
1 день
  • Похожие заказы

  • Рерайт

    http://www.gorizont.com.ua/rus/pages24.html http://www.gorizont.com.ua/rus/pages25.html http://www.gorizont.com.ua/rus/pages26.html http://www.gorizont.com.ua/rus/pages27.html http://www.gorizont.com.ua/rus/pages28.html http://www.gorizont.com.ua/rus/pages29.html http://www.gorizont.com.ua/rus/pages30.html http://www.gorizont.com.ua/rus/pages31.html http://www.gorizont.com.ua/rus/pages32.html http://www.gorizont.com.ua/rus/pages33.html http://www.gorizont.com.ua/rus/pages34.html прошу сделать расчет по данной работе принимаю предложение за полный объем работы и сроки

    Копирайтинг73 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Статьи, женская тематика

    $50

    Требуется написание уникальных статей, тематика - женская(психология, косметика). В каждой статье имеются вхождения определенных ключевых слов( список предоставлю). Каждая статья - 3000-4000 знаков. Возможна поэтапная оплата. В своих предложениях указывайте стоимость за 1000 знаков.

    Копирайтинг124 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется статья о сайте ockc.ru

    Требуется статья о сайте www.ockc.ru Раскрываем о чем этот сайт, какие есть разделы и информация в разделах, меню, статьи и т.д. Пишем для людей, грамотно - информация будет размещена на первой странице Уникальность не менее 95% Статья не ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Рерайт

    Срочно требуется сделать реайт 15000 знаков Пишите цену

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Придумать классное название для web-студии

    $15

    Требуется запонимающееся, креативное название для web-студии, которая занимается изготовлением сайтов с нуля, а также предоставляет все необходимые услуги по раскрутке, оптимизации, наполнению сайтов контентом и их дальнейшей поддержке. Попробуйте придумать что-то абстрактное, смелое, представительное. Дайте волю ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Несколько статей на тему Согласоание перепланирок

    Необходимо для наполнения сайта написать несколько статей по темам: 1) регистрация перепланировки 2) согласование перепланировки 3) согласование пластиковых окон 4) согласование кондиционеров Более подробно- потом. Очень желательно, чтобы у Вас были знания в этой сфере, т.к. просто вода ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • SEO-Текст для англоязычного сайта

    Нужен текст для англоязычного сайта об отдыхе в Хорватии (копирайт на хорошем английском). Текст о курорте Трогир объемом 2400-2600 знаков (без пробелов). Содержание должно быть интересным и познавательным. В статье надо раскрыть следующие темы: Описание курорта Трогир, Историческое наследие, Туристические достопримечательности ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад