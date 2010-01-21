Несколько статей на тему Согласоание перепланирок

Необходимо для наполнения сайта написать несколько статей по темам:

1) регистрация перепланировки

2) согласование перепланировки

3) согласование пластиковых окон

4) согласование кондиционеров

Более подробно- потом. Очень желательно, чтобы у Вас были знания в этой сфере, т.к. просто вода не нужна.

От Вас цены за 1000 зн., у кого есть ссылки на статьи этой темы или другие, если считаете это уместным. Оплата поэтапная. Срок- желательно до вечера воскресенья уже написать 1-2 статьи, остальные еще через несколько дней.