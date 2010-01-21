Несколько статей на тему Согласоание перепланирок

Нужно несколько начинающих рерайтеров для постоянной работы.Работы очень много, поэтому сами будете планировать свой график и количество заказов. Оставляйте свои расценки и номера асек. Профи мне не нужны поскольку платить по их расценкам не смогу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо для наполнения сайта написать несколько статей по темам:
1) регистрация перепланировки
2) согласование перепланировки
3) согласование пластиковых окон
4) согласование кондиционеров
Более подробно- потом. Очень желательно, чтобы у Вас были знания в этой сфере, т.к. просто вода не нужна.
От Вас цены за 1000 зн., у кого есть ссылки на статьи этой темы или другие, если считаете это уместным. Оплата поэтапная. Срок- желательно до вечера воскресенья уже написать 1-2 статьи, остальные еще через несколько дней.
- Похожие заказы
- Копирайтинг131 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужен текст для англоязычного сайта об отдыхе в Хорватии (копирайт на хорошем английском). Текст о курорте Трогир объемом 2400-2600 знаков (без пробелов). Содержание должно быть интересным и познавательным. В статье надо раскрыть следующие темы: Описание курорта Трогир, Историческое наследие, Туристические достопримечательности ...Завершен14 лет назад
В медицинском форуме, имеющем 9 разделов, необходимо создать 60 тем: 1) 3 раздела для врачей - нужны 30 тем ускоспециализированных - от лица врачей и о проблемах медицинской тематики с точки зрения врача. Из них - ...Завершен14 лет назад
Необходимо написать вопросы в онлайн медицинскую консультацию. Общий объем - 360 вопросов. Это должны быть вопросы врачам разных специализаций (специализации я сообщу), поэтому необходимы некотрые знания в медицине. Вопросы не должны быть слишком простыми и ...Завершен14 лет назад
Написание SEO статей Медицинской тематики Нужен очень компетентный человек Медицинское образование приветствуется Основные направления: Нейрохирургия Неврология Эндоскопическая хирургия Минимально инвазивная техника Болезни позвоночника Заболевания головного мозга [email protected]Копирайтинг32 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $10
Необходимо написать несколько абзацев текста для главной страницы сайта строительной компанииЗакрыт14 лет назад
Нужно написать с нуля или отредактировать существующие статьи. пример задания: http://magicbay.ru/dir_artefacts.htm артефакт 2 амулет 2 талисман 2 магический предмет 1 http://magicbay.ru/dir_silver.htm серебрянные кулоны 5 серебрянный кулон 2 колье 2 серьги 2Завершен14 лет назад
Привествтую! Для сайта требуются статьи с индвидуальным контентом. Чтобы не тратить время на написание - хочу приобрести уже готовый, но нигде не использованный материал. Если у вас уже есть такой - напишите тематику, количество знаков, ...Копирайтинг52 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $250
Написать тексты для сайта, тематика - электрооборудование.Завершен14 лет назад
Написать статью о мягких игрушкахКопирайтинг65 заявокЗакрыт14 лет назад