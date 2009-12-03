Наполнение форума

Нужно несколько начинающих рерайтеров для постоянной работы.Работы очень много, поэтому сами будете планировать свой график и количество заказов. Оставляйте свои расценки и номера асек. Профи мне не нужны поскольку платить по их расценкам не смогу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В медицинском форуме, имеющем 9 разделов, необходимо создать 60 тем:
1) 3 раздела для врачей - нужны 30 тем ускоспециализированных - от лица врачей и о проблемах медицинской тематики с точки зрения врача. Из них - 9 тем, в которых будет около 20-ти постов, в остальных по 5 постов.
2) 6 разделов для пациентов - нужны 30 тем от лица пациентов, касательно вопросов медицинской тематики от лица пациентов. Из них 6 тем, в которых будет около 20-ти постов, в остальных по 5 постов.
Всего 510 постов в 60-ти темах.
Необходимы медицинские знания.
Сроки - строго до 25.11!
Отдавать в формате вордовского документа: один документ = 1 тема с входящими в нее постами.
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