Наполнение форума

КопирайтингЗавершен10 заявок366 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В медицинском форуме, имеющем 9 разделов, необходимо создать 60 тем:

1) 3 раздела для врачей - нужны 30 тем ускоспециализированных - от лица врачей и о проблемах медицинской тематики с точки зрения врача. Из них - 9 тем, в которых будет около 20-ти постов, в остальных по 5 постов.

2) 6 разделов для пациентов - нужны 30 тем от лица пациентов, касательно вопросов медицинской тематики от лица пациентов. Из них 6 тем, в которых будет около 20-ти постов, в остальных по 5 постов.

Всего 510 постов в 60-ти темах.

Необходимы медицинские знания.

Сроки - строго до 25.11!

Отдавать в формате вордовского документа: один документ = 1 тема с входящими в нее постами.

14 лет назад
Katerikate
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
Выбранный исполнитель
jahz
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
21 отзыв
14 лет назад
$1
1 день
Работа выполнена в срок и качественно. Если в ходе работы появлялись замечания - все исправлялось без возражений и быстро. В общем, идеальная работа фрилансера. :)
Было приятно работать: Катерина предоставила подробное и четкое задание, а также своевременно проверила и оплатила работу!
  • Похожие заказы

  • Рерайт

    Нужно несколько начинающих рерайтеров для постоянной работы.Работы очень много, поэтому сами будете планировать свой график и количество заказов. Оставляйте свои расценки и номера асек. Профи мне не нужны поскольку платить по их расценкам не смогу.

    Копирайтинг131 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написание вопросов в онлайн-консультацию

    Необходимо написать вопросы в онлайн медицинскую консультацию. Общий объем - 360 вопросов. Это должны быть вопросы врачам разных специализаций (специализации я сообщу), поэтому необходимы некотрые знания в медицине. Вопросы не должны быть слишком простыми и ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • SEO Медицинская тематика

    Написание SEO статей Медицинской тематики Нужен очень компетентный человек Медицинское образование приветствуется Основные направления: Нейрохирургия Неврология Эндоскопическая хирургия Минимально инвазивная техника Болезни позвоночника Заболевания головного мозга [email protected]

    Копирайтинг32 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Тема - эзотерика. 9 статей 5000 символов в каждой.

    Нужно написать с нуля или отредактировать существующие статьи. пример задания: http://magicbay.ru/dir_artefacts.htm артефакт 2 амулет 2 талисман 2 магический предмет 1 http://magicbay.ru/dir_silver.htm серебрянные кулоны 5 серебрянный кулон 2 колье 2 серьги 2

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужны статьи по различным тематикам

    Привествтую! Для сайта требуются статьи с индвидуальным контентом. Чтобы не тратить время на написание - хочу приобрести уже готовый, но нигде не использованный материал. Если у вас уже есть такой - напишите тематику, количество знаков, ...

    Копирайтинг52 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен копирайт

    Я занимаюсь продвижением сайтов. Регулярно появляется потребность в написании оптимизированных под определенные запросы текстов. Хотелось бы найти копирайтера с кем будем постоянно сотрудничать. На данный момент есть большой заказ на тексты - описания строительных ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад