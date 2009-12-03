Наполнение форума

В медицинском форуме, имеющем 9 разделов, необходимо создать 60 тем:

1) 3 раздела для врачей - нужны 30 тем ускоспециализированных - от лица врачей и о проблемах медицинской тематики с точки зрения врача. Из них - 9 тем, в которых будет около 20-ти постов, в остальных по 5 постов.

2) 6 разделов для пациентов - нужны 30 тем от лица пациентов, касательно вопросов медицинской тематики от лица пациентов. Из них 6 тем, в которых будет около 20-ти постов, в остальных по 5 постов.

Всего 510 постов в 60-ти темах.

Необходимы медицинские знания.

Сроки - строго до 25.11!

Отдавать в формате вордовского документа: один документ = 1 тема с входящими в нее постами.