Написание вопросов в онлайн-консультацию

КопирайтингЗавершен23 заявки368 просмотров
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Необходимо написать вопросы в онлайн медицинскую консультацию.

Общий объем - 360 вопросов. Это должны быть вопросы врачам разных специализаций (специализации я сообщу), поэтому необходимы некотрые знания в медицине.

Вопросы не должны быть слишком простыми и короткими, и они не должны быть скопированы с других ресурсов.

Сроки выполнения - до 21.11. Сроки - это очень важно, если есть сомнения, что успеете - не беритесь.

Сдавать работу в вордовсом документе.

14 лет назад
Katerikate
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
Выбранный исполнитель
Annakms
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
14 лет назад
$100
5 дней
Отлично с Аней посотрудничали! Все быстро, четко, очень качественно и в соответствии с заданием.
Очень приятно было работать с таким человеком! Четко поставленное задание, постоянная поддержка связи и своевременный расчет. Кроме того, приятно удивила тем, что сама предложила работать по предоплате! Надеюсь на продолжение сотрудничества.
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