Написание вопросов в онлайн-консультацию

Необходимо написать вопросы в онлайн медицинскую консультацию.

Общий объем - 360 вопросов. Это должны быть вопросы врачам разных специализаций (специализации я сообщу), поэтому необходимы некотрые знания в медицине.

Вопросы не должны быть слишком простыми и короткими, и они не должны быть скопированы с других ресурсов.

Сроки выполнения - до 21.11. Сроки - это очень важно, если есть сомнения, что успеете - не беритесь.

Сдавать работу в вордовсом документе.