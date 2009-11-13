SEO Медицинская тематика

Нужно несколько начинающих рерайтеров для постоянной работы.Работы очень много, поэтому сами будете планировать свой график и количество заказов. Оставляйте свои расценки и номера асек. Профи мне не нужны поскольку платить по их расценкам не смогу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Написание SEO статей
Медицинской тематики
Нужен очень компетентный человек
Медицинское образование приветствуется
Основные направления:
Нейрохирургия
Неврология
Эндоскопическая хирургия
Минимально инвазивная техника
Болезни позвоночника
Заболевания головного мозга
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