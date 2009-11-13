Нужны статьи по различным тематикам

Привествтую! Для сайта требуются статьи с индвидуальным контентом. Чтобы не тратить время на написание - хочу приобрести уже готовый, но нигде не использованный материал. Если у вас уже есть такой - напишите тематику, количество знаков, цену и свой номер icq - обсудим.

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