Нужны статьи по различным тематикам

КопирайтингЗакрыт52 заявки740 просмотров
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Привествтую! Для сайта требуются статьи с индвидуальным контентом. Чтобы не тратить время на написание - хочу приобрести уже готовый, но нигде не использованный материал. Если у вас уже есть такой - напишите тематику, количество знаков, цену и свой номер icq - обсудим.

Так же оставляйте координаты те кто готов взяться за написание на тематику спорта, недвижимости. Портфолио и ориентировочные цены обязательны!

14 лет назад
maximus-m
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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