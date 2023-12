Нужны статьи по различным тематикам

Требуется придумать оригинальное название домена для сайта фотографа, Не хочется получить банальное название, поэтому сразу отказываемся от употребления имени фотографа и приставки foto, желательно чтобы просто было что-то оригинальное и хорошо запоминающееся, например: paparazzi monday flashlight you remember me you ...