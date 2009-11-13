Нужен копирайт

КопирайтингЗавершен55 заявок677 просмотров
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Я занимаюсь продвижением сайтов. Регулярно появляется потребность в написании оптимизированных под определенные запросы текстов. Хотелось бы найти копирайтера с кем будем постоянно сотрудничать.

На данный момент есть большой заказ на тексты - описания строительных материалов.

Условия по этому заказу: 4$ за 1000 символов.

Сроки критичны, поэтому если вы будете писать 1 текст по два дня, сотрудничать мы не будем.

Важен опыт написания именно оптимизированных текстов, качество и оперативность работы.

Оплата будет происходить по разному в зависимости от клиента. Где-то по факту сдаче текста, где-то раз в неделю/месяц.

По данному клиенту оплата раз в неделю. Первые 3 текста оплачу по факту сдачи.

14 лет назад
SEOExpert
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
zaval
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 отзывов(-1)
14 лет назад
$15
1 день
Отличный исполнитель. Пишет быстро и качественно. Будем и дальше сотрудничать. Рекомендую!
Мгновенная оплата, четкое ТЗ - все, что так ценится в заказчике! Спасибо! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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