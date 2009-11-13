Нужен копирайт

Я занимаюсь продвижением сайтов. Регулярно появляется потребность в написании оптимизированных под определенные запросы текстов. Хотелось бы найти копирайтера с кем будем постоянно сотрудничать.

На данный момент есть большой заказ на тексты - описания строительных материалов.

Условия по этому заказу: 4$ за 1000 символов.

Сроки критичны, поэтому если вы будете писать 1 текст по два дня, сотрудничать мы не будем.

Важен опыт написания именно оптимизированных текстов, качество и оперативность работы.

Оплата будет происходить по разному в зависимости от клиента. Где-то по факту сдаче текста, где-то раз в неделю/месяц.

По данному клиенту оплата раз в неделю. Первые 3 текста оплачу по факту сдачи.