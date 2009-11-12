Копирайт 3000 символов

Нужен текст для англоязычного сайта об отдыхе в Хорватии (копирайт на хорошем английском). Текст статьи должен быть интересный и познавательный. Всего нужно 20 статей о разных курортах Хорватии. Может и больше. Для начала нужна статья о курорте ...