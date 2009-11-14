Рерайт описаний коммуникаторов

Нужно качественно отрерайтить описания к коммуникаторам HTC.

Всего нужно 16 описаний (16 различных моделей). На выходе каждое описание должно быть объемом 1200-1500 символов без пробелов.

Исходники предоставлю в пятницу ближе к обеду, успеть нужно к вечеру (19:00 по Москве).

Оставляйте ЗДЕСЬ Ваши предложения по стоимости за 1000 знаков без пробелов.

Просьба в личку не писать - предложения скрыты от других пользователей.