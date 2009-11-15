Рерайт/копирайт статей на женскую и свадебную тематику. Оплата – 1000 руб.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется несложный рерайт нескольких статей, на тематику мобильных телефонов. Отдам тому кто предложит выгодную на мой взгляд цену.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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