Скрытый маркетинг - автотематика

Нужно качественно отрерайтить описания к коммуникаторам HTC. Всего нужно 16 описаний (16 различных моделей). На выходе каждое описание должно быть объемом 1200-1500 символов без пробелов. Исходники предоставлю в пятницу ближе к обеду, успеть нужно к вечеру ...