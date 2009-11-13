Рерайт

КопирайтингЗакрыт131 заявка1952 просмотра
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Нужно несколько начинающих рерайтеров для постоянной работы.Работы очень много, поэтому сами будете планировать свой график и количество заказов. Оставляйте свои расценки и номера асек. Профи мне не нужны поскольку платить по их расценкам не смогу.

14 лет назад
boomer83
Виктор 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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