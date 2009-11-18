Тема - эзотерика. 9 статей 5000 символов в каждой.

КопирайтингЗавершен51 заявка582 просмотра
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Нужно написать с нуля или отредактировать существующие статьи.

пример задания:

http://magicbay.ru/dir_artefacts.htm

артефакт 2

амулет 2

талисман 2

магический предмет 1

http://magicbay.ru/dir_silver.htm

серебрянные кулоны 5

серебрянный кулон 2

колье 2

серьги 2

14 лет назад
oleg_magicbay
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Sonni_mun
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
14 лет назад
$100
1 день
Исполнитель замечательный, с заданием справилась очень хорошо. В теме не плавает. Но у нашего ресурса требования к содержимому статей более требовательны к деталям, поэтому было принято решение писать их самостоятельно.
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