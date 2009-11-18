Тема - эзотерика. 9 статей 5000 символов в каждой.

Привествтую! Для сайта требуются статьи с индвидуальным контентом. Чтобы не тратить время на написание - хочу приобрести уже готовый, но нигде не использованный материал. Если у вас уже есть такой - напишите тематику, количество знаков, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать с нуля или отредактировать существующие статьи.
пример задания:
http://magicbay.ru/dir_artefacts.htm
артефакт 2
амулет 2
талисман 2
магический предмет 1
http://magicbay.ru/dir_silver.htm
серебрянные кулоны 5
серебрянный кулон 2
колье 2
серьги 2
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