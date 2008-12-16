oleg_magicbay

Магазин переехал на новый хостинг, но многие поля например адресс доставки или ФИО покупателя теперь в кривой кодировке. Проблема в том, что после переезда уже сделаны заказы в "правильной" кодировке, и записи в базе сделанные ...
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен кликабельный банер (размер - до 16кб) для привлечения клиентов в зотерический магазин: http://magicbay.ru размещен будет в "доме солнца": http://sunhome.ruБаннеры51 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужно написать с нуля или отредактировать существующие статьи. пример задания: http://magicbay.ru/dir_artefacts.htm артефакт 2 амулет 2 талисман 2 магический предмет 1 http://magicbay.ru/dir_silver.htm серебрянные кулоны 5 серебрянный кулон 2 колье 2 серьги 2Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
Надо из IP.Downloads сделать простую и удобную для пользователей медиа и файловую библиотеку. что нужно: 1 Возможность комментирования файлов. 2 возможность делать описания к файлам (минимум картика - текст) 3 проигрываниие медиа контента в flv плеере (например uppod). 4 групповая ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Нужны рекомендации по оптимизации товарных страниц интернет магазина, для продвижения в поисковиках. сколько ключевиков, сколько слов в стронге, в жирном, наклонном, в кейворде и тд сайт: http://magicbay.ruПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
Здравствуйте! наш проект работает на joomla 1.5.8 + VirtueMart 1.1.2 + ipb v2.3.6 нужно или разработать с нуля или доработать модули или компоненты для джумлы: 1. синхронизация или создание зеркальных профилей между форумом ипб и жумлой. 2. доработка ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $150
Здравствуйте! наш проект работает на джумле 1.5 нужно разработать три модуля: 1. библиотека, в которую можно будет и книги и видео (проигрывать в плеере), групповая загрузка книг. 2. синхронизация и создание зеркальных профилей между форумом ипб и жумлой. ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $500
Что хочется видеть: 1. несколько вариантов дизайна 2. сеф/сео оптимизированный вид страничек 3. возможность быстрого заказа без регистрации в два клика (нажать купить - ввести данные о доставке и контакты - и дальше кнопка купить) 4. экспорт товаров в ...Сайты «под ключ»47 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Магази и форум (virtuemart 112 + joomla 1.5 + ipb (лицензия)), запущенные в эксплуотацию нужна поддержка, написание софта и правка багов. текущие задачи: 1. установить sef 2. поправить шаблон товарных страниц 3. интегрировать жумлу и виртмарт 4. обсуждение на ...Интернет-магазины7 заявокЗакрыт15 лет назад
- $250
Есть магазин который работает на виртмарте с жумлой, переносим его на bitrix тоесть две задачи: 1) сверстать шаблон для битрикса 2) перенести товары срок: неделя - полторы адресс магазина http://magicbay.ruHTML-верстка3 заявкиЗакрыт15 лет назад