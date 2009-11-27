Кодировка БД. Перевод к нужной после смены хостера

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок145 просмотров
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Магазин переехал на новый хостинг, но многие поля например адресс доставки или ФИО покупателя теперь в кривой кодировке. Проблема в том, что после переезда уже сделаны заказы в "правильной" кодировке, и записи в базе сделанные после переезда находятся в "правильной" кодировке.

но базе евместо - "Олег Михайлович" по прежнему находится "«ГҐГЈ ГЊГЁГµГ Г©Г«Г®ГўГЁГ·"

Нужно перевести все таблицы базы в читабельный вид.

ps если понадобятся - есть файлы базы данных MYI

14 лет назад
oleg_magicbay
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад