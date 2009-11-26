Поднять магазин на osCommerce VaM Edition

Нужно сделать аналог http://visitus.ru/constructor/. Плюс дальнейшая доработка за отдельную плату.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
От меня - дизайн макет в .JPG
Исполнитель ставит osCommerce VaM Edition и натягивает дизайн из дизайн макета, реализуя весь функционал сборки.
Так же, актуален этот проект: http://www.weblancer.net/projects/156665.html
после успешного выполнения проекта - будет дальнейшее сотрудничество
Не пишите в ЛС, по всем вопросам icq: 388-352-50девять (я в инвизе - стучите)
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