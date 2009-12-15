Интернет магазин по продаже аккаунтов

$500
Веб-программированиеЗавершен20 заявок308 просмотров
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Требуется разработать движок интернет магазин по продаже аккаунтов (цифровой товар).

Примеры магазинов

wmaid.com/index.php?s=acc

meksikanets.ru

Товар цифровой. Ассортимент магазина не большой. Единственно, что товара в наличие много может быть 10-20 тыс.

Оплата продукта осуществляется с помощью вебмани.

Товар отпускается без регистрации пользователя.

Отгружается на отдельную, страницы и копия высылается на e-mail

Нужно учитывать скидки для покупателей на основе e-mail.

Движок, скорее всего нужно писать с нуля либо на ваших разработках.

14 лет назад
irimitt
NaN лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
dmitriy_sv
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$500
14 дней
Принял заказ без ТЗ все понял на словах. Сделал скрипт в срок. И даже лучше чем я ожидал. Мелкие доработки делала без дополнительного вознаграждения. С Дмитрием можно работать, адекватный исполнитель.
Отличный заказчик. Было приятно работать. Спасибо.
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