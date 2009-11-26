Разработка веб-сайта 2.0

Нужна разработка веб-сайта в стиле Веб 2.0.

Попрошу присылать только детальную оценку проекта по модулям. То есть проект разделяется на модули, а по каждому модулю пишется количество требуемых финансовых ресурсов и времени.

Если все пройдет успешно возможна работа в будущем.

P.S.- я не сомневаюсь что вы это можете сделать, мне нужна цифра.