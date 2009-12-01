Натянуть дизайн на CMS

Веб-программированиеЗавершен7 заявок201 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо натянуть дизайн на любую нормальную не самодельную цмс. Хорошая блочная верстка к дизайну прилагается.

На сайте имеется три основных раздела: интересное, видео, плакаты. Страница каждого раздела имеет свою структуру. Например, при заходе в раздел «интересное» в центральной колонке отображаются новости из других двух разделов (видео и плакаты). Аналогично и с другими страницами.

Внутренние страницы все одинаковые.

Страницы «Каталог файлов» «Единомышленникам» «Блоги» «Форум» делать ненужно, три из них будут статическими, а форум я установлю стандартный.

Правую колонку также делать не придется, просто оставить как в верстке и все.

Пожалуйста указывайте сразу ваши цены и сроки. В личку также прошу не писать :)

П.С. Так как проект социальные, предпочтение будет отдаваться наименьшей цене.

14 лет назад
1LuCi3
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
nehovaysyatopol
Антон 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$100
2 дня
Очень доволен работой этого специалиста. Сделал все быстро и качественно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Всё прошло отлично, четкое задание, быстрая оплата. Хороший заказчик, рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Исправления в инт.-магазине (Shop-Script PREMIUM)

    Нужен специалист который хорошо разбирается в Shop-Script PREMIUM который сможет исправить ошибки на сайте http://ekoson.com.ua/ 1. Была такая ситуация, сайт был заражен вирусом и при удалении вредоносного кода я случайно удалил нужные файлы скрипта. Теперь в ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доработка и запуск mp3-магазина

    $300

    Ищем веб-программиста для доработки и полноценного запуска mp3-магазина на Joomla+VirtueMart. Проект готов на 70%. Главные требуемые доработки: подключение/написание фреймового mp3-плеера, увязка систем оплаты (предположительно WebMoney, автоматы пополнения, оплата SMS-кой) с "виртуальным кошельком/счётом" клиента, некоторые мелкие ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Отредактировать флеш

    Необходимо внести небольшие изменения в флеш, исходников нет. - Уменьшить скорость появления фраз на первой странице - Заменить "хочеш" на "БАЖАЄШ", "мл. продавець" на "мол. продавець" и "стажер" на "стажист"

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Учебный скрипт работы с файлами на PHP

    Нужен скрипт/пакет скриптов на PHP, выполняющий следующую задачу: 1.HTML страничка с окошком загрузки файлов определенного формата (txt) 2.Загруженный файл кладется в папку на сервере и обрабатывается. Алгоритм обработки следующий: проверяется наличие в файле [U]определенных символов и если ...

    PHP
    Веб-программирование2 исполнителя
    Закрыт
    14 лет назад

  • Подправить стандартный БУС "Малый бизнес"

    Необходимо: 1. Сделать поиск/фильтр товаров в каталоге следующим образом. На экране 3 поля: "Тип оборудования, к которому подходит запчасть", "Производитель оборудования", "Запчасть". Изначально во всех полях перечни полные. При выборе определенного типа оборудования в поле ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Он-лайн консультации

    Необходимо написать скрит на PHP. Скрипт должен выводить свободных сотрудников (те которые в данный момент не дают консультации). Если есть свободные, то скрипт должен дать возможность общаться с этим сотрудником в режими онлайн, отсылая ему (сотруднику) ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Исправить мелкие баги в скрипте tube-сайта

    $50

    Необходимо исправить мелкие недоработки в авторском скрипте tube-сайта (xss уязвимости в форме добавления комментариев, баги в выводе новостей и категорий). Даю фтп-доступ к сайту со скриптами.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад