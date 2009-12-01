Натянуть дизайн на CMS

Необходимо натянуть дизайн на любую нормальную не самодельную цмс. Хорошая блочная верстка к дизайну прилагается.

На сайте имеется три основных раздела: интересное, видео, плакаты. Страница каждого раздела имеет свою структуру. Например, при заходе в раздел «интересное» в центральной колонке отображаются новости из других двух разделов (видео и плакаты). Аналогично и с другими страницами.

Внутренние страницы все одинаковые.

Страницы «Каталог файлов» «Единомышленникам» «Блоги» «Форум» делать ненужно, три из них будут статическими, а форум я установлю стандартный.

Правую колонку также делать не придется, просто оставить как в верстке и все.

Пожалуйста указывайте сразу ваши цены и сроки. В личку также прошу не писать :)

П.С. Так как проект социальные, предпочтение будет отдаваться наименьшей цене.