Отредактировать флеш

Веб-программированиеЗавершен6 заявок141 просмотр
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Необходимо внести небольшие изменения в флеш, исходников нет.

- Уменьшить скорость появления фраз на первой странице

- Заменить "хочеш" на "БАЖАЄШ", "мл. продавець" на "мол. продавець" и "стажер" на "стажист"

14 лет назад
cs_sirius
Сергей 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
vastudio
37 летМолдова
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$10
1 день
Отлично справился с заданием, спасибо
Хороший заказчик, надеюсь пороботать сним снова, всем советую!
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