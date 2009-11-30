Доработка по сайту (приватно для Hungry_Hunter)

$100
Веб-программированиеЗавершен1 заявка142 просмотра
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1.Добавить категории

2.Добавить возможность поиска по категориям

3.При добавлении файла реализовать возможность привязки его к определенной категории

4.Добавить возможность поиска по никам пользователей на сайте

14 лет назад
timurShneider
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Hungry_Hunter
Артем 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
195 отзывов(-1)
14 лет назад
$100
3 дня
Быстро, качественно, без вопросов. Второй раз работаю с Артёмом, очень доволен! 10 из 10.
Второй раз работаю с Тимуром, и как всегда все отлично. Четкое, понятное ТЗ, своевременная оплата. Буду ждать еще заказов. Спасибо.
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