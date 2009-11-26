Создание сайта на битриксе

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки110 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Основная задача сайта размещение документов для скачивания.

(Вёрстка будет предоставлена)

Редакция битрикса "Старт"

От вас требуется:

Ссылка на портфолио

Завершённые проекты на битриксе (+ ссылка на них)

Цена разработки.

14 лет назад
virtvol
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 отзывов(-3)
  • Похожие заказы

  • Flash шапка

    $20

    Требуется человек со знание флэш для небольшой реконструкции флэшки. Убрать некотрое элементы, некоторые поменять на более новые. Подробности в ICQ 7066635.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Плеер ВКонтакте (клиентская часть) - AS3/Flex

    Нужно примерно то что здесь: http://vkontakte.ru/app545941 Необходимо будет сделать ряд незначительных изменений, хороший дизайн и интуитивно понятный интерфейс. В предложении пишите примерные цены, сроки на разработку копии приложения что выше. Также указывайте ссылки на уже выполненные работы. Нужна только ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Скрипт для работы с почтовым ящиком на мейл-ру

    Есть почтовый ящик на мейл.ру. Надо автоматизировать процесс предложения дружбы в сервисе "мой мир". Предлагать дружбу надо только участникам конкретной группы (сообщества). Фактически скрипт должен. 1) Войти на мейл под конкретным логином-паролем. 2) С конкретной страницы (не изменяемой во времени) ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработать парсер.

    $5

    Добрый день ! Есть парсер - выводит погоду на сайте tourasia.kz/index.php (справа). Сейчас парсер выводит только погоду по городу Алматы. Нужно чтобы в нем было несколько городов - Алматы, Астана, Чимкент, Бишкек, Каракол, Ош. Задача ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Смс оплата

    Есть сайт. У зарегистрированных там пользователей есть личный счет. На данный момент его можно пополнять лишь через WMZ. Нам нужно его усовершенствовать. 1)Сделать автоматическое пополнение другими кошельками Вебмани, ЯД и другие основные отечественные и зарубежные ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработки магазина на базе shop-script

    Требуется php-программист для периодических доработок магазина (www.muzizum.ru). Сайт построен на базе shop-script, на данный момент требуются следующие доработки (не требующие существенного изменения кода, только навыков работы с шоп-скриптом): 1) На главной странице слева есть 2 ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработка «Покер рума»

    Добрый день! Необходимо разработать «Покер рум» для готового сайта. Аналоги можно посмотреть здесь: prime-poker.ru titanpoker.com Лучше всего ориентироваться на «PokerShark» в сети «вКонтакте» Необходима возможность пополнения счёта как через СМС, так и через webmoney и карточку. Также возможность подсчёта ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Joomla1.5+Virtuemart доработка сайта

    $500

    Серьезная доработка функционала магазина и доработка шаблона. Работы сделаны на 80% (шаблон). Обязателен опыт работы с данной связкой и джумлой не менее 2 лет. Сроки - до 1,5 недель. Оплата любым способом.

    JoomlaVirtuemart
    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад