Доработки магазина на базе shop-script

Требуется php-программист для периодических доработок магазина (www.muzizum.ru). Сайт построен на базе shop-script, на данный момент требуются следующие доработки (не требующие существенного изменения кода, только навыков работы с шоп-скриптом):

1) На главной странице слева есть 2 места под баннеры, нужно сделать так, чтобы показывались 4 баннера, чередуясь между собой (т.е. по 2 баннера на каждое место).

2) На сайте есть несколько страниц (http://www.muzizum.ru/sale.html, http://muzizum.ru/newest.html), на которых отображаются товары из общего каталога, обладающие каким-либо статусом (например, распродажа, новинки итд.), статус является одним из свойств товара в админе. Нужно по аналогии создать 2 html-страницы и привязать к ним 2 новых статуса (Подарки и Винил). Ссылки с главной страницы проставлять не нужно, ссылаться будут баннеры.

3) В админе есть встроенный ссылкообменник, нужно сделать для него страницу и поставить на него ссылку с главной страницы.

4) Исправить алгоритм отображения картинок товаров. Сейчас берутся со стороннего сайта и сохраняются на ftp, но при перезаливке каталога привязка картинок по артикулю теряется. Нужно, чтобы сначала искались на ftp по артикулю, а затем уже на стороннем сайте. Артикули при перезаливке остаются теми же.

5) В админе одним из свойств товара является MP3-трек. При перезаливке каталога привязка MP3 к товарам теряется. Нужно сделать привязку MP3 к товару по артикулю (по аналогии с п.4).

6) На сайте есть возможность добавления товаров самими пользователями (http://muzizum.ru/user_add.html), нужно сделать возможность редактирования и удаления товаров, добавленных пользователем, под своим логином из личного кабинета.