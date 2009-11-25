Админка веб-магазина

Здраствуйте! Вот есть галерея: http://www.jomsocial.com/index.php?option=com_community&view=photos&task=showimage&tmpl=component&imgid=5682 Мне нужно чтобы она загружала мои фотки... Скачайте почщеный файл html... {id: 5683, caption: 'полуниця', thumbnail: 'http://www.jomsocial.com/images/photos/22128/1808/thumb_2cee845e3f748a96191f5648.jpg', url: 'http://www.jomsocial.com/index.php?option=com_community&view=photos&task=showimage&tmpl=component&imgid=5683', tags: []} Картинка вызывается путём http://www.jomsocial.com/index.php?option=com_community&view=photos&task=showimage&tmpl=component&imgid=5683 А надо чтобы вызывалось из простой картинки, которая лежит гдето в папке...