Админка веб-магазина

Должен работать в WP и WP MU Написать плагин для WP для школы который: Cкрипт описывает "расписание занятий" исходные данные: () страницы WP - описание педагога, страницы WP - описание дисциплины, страницы WP - место проведения занятия, страницы ...
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Ищу программиста для создания админки веб-магазина
необходим опыт работы с:
- LAMP
- Zend Framework
- ExtJS
опыт создания приложений на MVC-фреймворках
опыт локализации интерфейса и данных
детали задачи при личном общении
пишите пожалуйста на
icq: 98752041
или в skype: baltun7
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