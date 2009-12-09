Создать сайт с игрой

$200
Веб-программированиеЗавершен2 заявки161 просмотр
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Требуется создать сайт с игрой кто хочет стать миллионером.

14 лет назад
liga-ati
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
sergiuc
Сергей 
39 летМолдова
16 лет в сервисе
Был
день назад
14 лет назад
$200
14 дней
Работа была сделанна на высоком уровне и в указанные сроки. Все хорошо.
Все ок
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