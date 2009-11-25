Wordpress autoblog plugin debug

Необходимо доделать сайт www.aparton.com. Реализован на php+msql. Суть доделок отражена в техническом задании, которое готов выслать на e-mail всем желающим. После прочтения Вами технического задания я хотел бы услышать от вас сроки выполнения и сумму. ...
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Нужно добавить новые свойства и исправить баги в вордпресс плагине.
треб. постоянно быть в онлайн.
сколько стоит средний час работы?
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