Импорт RSS новостей с разных сайтов на страницу

Необходимо доделать сайт www.aparton.com. Реализован на php+msql. Суть доделок отражена в техническом задании, которое готов выслать на e-mail всем желающим. После прочтения Вами технического задания я хотел бы услышать от вас сроки выполнения и сумму. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо организовать размещение новостей с нескольких RSS-каналов на странице сайта.
Здесь я приблизительно обрисовал что требуется:
Существует много готовых решений для такой задачи, но у меня не хватает времени в них разбираться.
Для знающего человека работы максимум на час-два. Поэтому прошу обращаться если вы точно знаете что можете это быстро сделать.
Срок 1-2 дня.
Также прошу указать свою цену для этого проекта.
Оплата WM или баковских перевод (для Украины).
Если есть пример реализации подобного - это бооольшой плюс.
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