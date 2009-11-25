Импорт RSS новостей с разных сайтов на страницу

Необходимо организовать размещение новостей с нескольких RSS-каналов на странице сайта.

Здесь я приблизительно обрисовал что требуется:

http://fujin.com.ua/tmp/rss/

Существует много готовых решений для такой задачи, но у меня не хватает времени в них разбираться.

Для знающего человека работы максимум на час-два. Поэтому прошу обращаться если вы точно знаете что можете это быстро сделать.

Срок 1-2 дня.

Также прошу указать свою цену для этого проекта.

Оплата WM или баковских перевод (для Украины).

Если есть пример реализации подобного - это бооольшой плюс.