Импорт RSS новостей с разных сайтов на страницу

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок159 просмотров
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Необходимо организовать размещение новостей с нескольких RSS-каналов на странице сайта.

Здесь я приблизительно обрисовал что требуется:

http://fujin.com.ua/tmp/rss/

Существует много готовых решений для такой задачи, но у меня не хватает времени в них разбираться.

Для знающего человека работы максимум на час-два. Поэтому прошу обращаться если вы точно знаете что можете это быстро сделать.

Срок 1-2 дня.

Также прошу указать свою цену для этого проекта.

Оплата WM или баковских перевод (для Украины).

Если есть пример реализации подобного - это бооольшой плюс.

14 лет назад
Fujin
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
51 отзыв
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