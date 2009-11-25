Скрипт эл. библиотеки

$100
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки290 просмотров
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Нужно найти и установить скрипт эл. библиотеки на подобии http://www.kodges.ru/

Либо реализовать на CMS + модули

Должно быть в скрипте:

Файлы в библеотеке должны быть свободны для скачивания пользователям

Должна быть возможность прослушивания аудео книг (только зарегистр польз)

Нужно реализовать возможность просмотра книг в djvu, txt и других форматах

И поиск по одному слову – ищет по названию, автору, жанру, ключевому слову в описании книги.

Расширенный поиск – поиск по нескольким параметрам (названию, автору, жанру, ключевому слову в описании книги, издательству, формату файла, языку, ISBN)

Также должен быть алфавитный поиск как в kodges.ru

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В личку неписать, пишите сюда Аська 481938136.

Мне нужно конкретное предложение, на чем будете реализовывать.

14 лет назад
Sysanin
Россия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
mamamiya
Георгий 
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 отзывов(-1)
14 лет назад
$120
10 дней
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