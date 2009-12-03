Небольшая доработка сайта на Джумле + консультация

Есть сайт gruzinskij.ru стоит на (Joomla! 1.5.14 Stable)

Нужно убрать несколько мелочей, немного подстроить, разобраться в нескольких настройках. Возможно понадобится небольшая консультация или инструкция с Вашей стороны.

Вот основные задачи:

1 - на двух компьютерах у меня не отображаются в Эксплорере тексты,http://gruzinskij.ru/gruziya/gruziny/gruzini.html (часть из них). Разобраться почему это так, протестировать и исправить ошибку (сделать небольшой отчет).

2 - внизу сайта 2 белых прямоугольника. Левый убрать. Вместо правого вставить кнопку рейтинга liveinternet.ru. Вам, установить его и показать, как править, если понадобится.

3 - внизу раздел, видео, книги, аудио видео. Нужна инструкция, как добавлять/менять картинки, описание, ссылку. (можно он-лайн, но нужна небольшая инструкция в письменном виде)

4. сделать, чтобы при нажатии на шапку попадать на главную страницу gruzinskij.ru

5 - в шапке справа есть иконки - домой, написать, карта сайта. Сделать, чтобы иконка Домой заработала. Инструкцию, как менять email в иконке написать и сделать, чтобы иконка Карта сайта работала - отображалась карта сайта при нажатии.

6 - слева окно рассылки. Сейчас она не работает. Сделать чтобы работала. Код, полученный от смартреспондера, данные которого нужно использовать.

Дополнительный материал (код смартреспондера и счетчика...) отправлю исполнителю

Оплата 150- 200 рублей за час. Минимум - 2-3 часа

Только для тех, кто отлично разбирается и может пошагово объяснить, не только устно, но и в письменном виде, куда нажимать и что делать.

Администратор сайта. Евгений