Дописать PHP скрипт для импорта еще 1 таблицы

$40
Веб-программированиеЗакрыт11 заявок289 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Имеется несложный PHP скрипт, который с помощью класса Spreadsheet_Excel_Reader импортирует данные из простых Excel таблиц в таблицы MySQL. Нужно ДОПИСАТЬ этот код, чтобы он мог работать еще с одним вариантом входных таблиц для импорта в еще одну таблицу MySQL. Подробнее - в приложении.

Ставьте плиз цену и срок кто сможет сделать хорошо. Предпочтение фрилансерам, с кем работал раньше по этой теме. Решение, с кем работать, по-видимому приму около 19:00 по Киеву 25 ноября (желательно, чтобы вы сразу взялись и сделали).

PHP
14 лет назад
wrc
Канада
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
klimz
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
50 отзывов(-2)
14 лет назад
$30
1 день