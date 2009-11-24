Дописать PHP скрипт для импорта еще 1 таблицы

Имеется несложный PHP скрипт, который с помощью класса Spreadsheet_Excel_Reader импортирует данные из простых Excel таблиц в таблицы MySQL. Нужно ДОПИСАТЬ этот код, чтобы он мог работать еще с одним вариантом входных таблиц для импорта в еще одну таблицу MySQL. Подробнее - в приложении.

Ставьте плиз цену и срок кто сможет сделать хорошо. Предпочтение фрилансерам, с кем работал раньше по этой теме. Решение, с кем работать, по-видимому приму около 19:00 по Киеву 25 ноября (желательно, чтобы вы сразу взялись и сделали).