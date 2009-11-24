Требуется написать с нуля: Систему управления веб магазинами. Биллинг. так же надо будет подключить электронные платежные системы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Настроить чат на базе - http://blog.jwchat.org/jwchat/. чтобы работал так как здесь (в демо) http://jwchat.org/
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