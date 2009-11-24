Система управления веб магазинами

Веб-программированиеЗакрыт12 заявок390 просмотров
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Требуется написать с нуля:

Систему управления веб магазинами. Биллинг. так же надо будет подключить электронные платежные системы.

14 лет назад
audilex
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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