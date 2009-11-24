Скролл в далеком клипе

Что необходимо:

организовать скролл мувика - любым способом, но не посредством маски,

дабы не нарушать "дыхание" старенького процессора!

Плюс ещё небольшая задачка: надо сделать так, чтобы курсор не обращал внимание на внизу лежащие клипы-кнопки (под этим клип-скролом).

По оплате: даю 100 руб., если мало - добавлю! Пишите сразу!

По срокам: до 8.30 утра