Скролл в далеком клипе

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка152 просмотра
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Что необходимо:

организовать скролл мувика - любым способом, но не посредством маски,

дабы не нарушать "дыхание" старенького процессора!

Плюс ещё небольшая задачка: надо сделать так, чтобы курсор не обращал внимание на внизу лежащие клипы-кнопки (под этим клип-скролом).

По оплате: даю 100 руб., если мало - добавлю! Пишите сразу!

По срокам: до 8.30 утра

14 лет назад
sbdiz
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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