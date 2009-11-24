Разработка WEB интерфейса для mirstavok.com

Необходимо реализовать WEB версию программного обеспечения "Клиент игрока" представленного на сайте БК "Мир ставок" (www.mirstavok.com).

Прямая ссылка для загрузки ПО: www.mirstavok.com/client/Bet.exe

Функциональность WEB версии будет аналогична уже имеющейся. Расширенное описание возможностей, которые необходимо будет реализовать, будет выслано всем желающим.

1. Требуется программист или группа разработчиков для реализации функционала. Требования: знание PHP, mysql, javascript, ajax. Опыт работы не менее 3 лет, наличие завершенных проектов.

2. Требуется дизайнер для создания дизайна и интерфейса программы. Требования: опыт в создании юзабилити интерфейсов, желательно игровой направленности. Ссылки на портфолио оставлять в теме.

Программист и дизайнер будут работать в команде. На выходе интересует готовый продукт.

Бюджет 400$ программисту + 200$ веб дизайнеру

Контакты:

ICQ: 194893534

e-mail: [email protected]