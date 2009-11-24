Интернет-магазин фотографий

Инет-магазин фотографий. Сайт внешне и по функционалу очень похож на www.art.com.

Но урезанный. Вид показан в приложенном файле.

Левая колонка:

Фильтр, в котором выбирается только один параметр из всех.

При выборе параметра фильтра: человек переходит на страницу с изображениями (мелкое отображение), удовлетворяющие этому параметру.

http://www.art.com/gallery/id--b27460-c1837/bread-vintage-art-prints.htm?ui=FDB06EDD3F64446592D47748E88FFB36

Галерея (средняя часть – preview картинок, нижняя прокрутка картинок) :

В главной части прокрутке есть три раздела (Ч/Б, Сепия, цвет), при выборе любого отображаются любые четыре фото этого радела. В прокрутке показывается четыре картинки, первая из них по умолчанию показывается в окне предпросмотра, при клике по другой, ее изображение отображается в окне предпросмотра, при клике по которому можно перейти к странице изображения.

Под картинками есть возможность купить и просмотреть более подробную информацию.

В правой части сайта (на уровне preview) окно модуля, в котором по времени меняются картинки, на которых есть надписи (заголовки, возможно с каким-то мал. движением). Нужна возможность менять картинки, заголовки и текст страницы, которой он будет переходить.

При выборе изображения Вы переходите на страницу с возможностью: увеличить, купить, посмотреть в интерьере. http://www.art.com/products/p10379217-sa-i728689/harrison-rucker-hide-n-seek.htm?sorig=cat&sorigid=9113&dimvals=9113&ui=fdb06edd3f64446592d47748e88ffb36

При выборе «посмотреть в интерьере» открывается новое окно с возможностью выбрать интерьер дом (диван), кафе (стол и стулья), офис (шкаф и стол), в которых есть возможность менять цвета обоев и мебели. http://www.art.com/FrameStudio/default.asp?PD=10379217&SP=A&EmailID=&FID=&ui=FDB06EDD3F64446592D47748E88FFB36&customerzoneid=3 Все остальные функции с сайта-примера не нужны.

На всех изображениях (среднего размера и более) должен быть водяной знак (защитная надпись).