Требуется переделать инет магазин на Shop Script.

Требуется перевести действующий интернет магазин etalon-jenavi.ms с самописной CMS на Shop-Script и дополнить его функционалом для организации соц.сети.

Если от вас будет обоснованное предложение другой CMS – готов обсудить. Самописные CMS не предлагать, т.к. именно от этого мы пытаемся уйти.

Основное требование – весь код должен быть грамотно структурирован и оформлен в едином стиле: en.wikipedia.org/wiki/Ind..

Весь код должен быть чётко и понятно прокомментирован! Это относится буквально ко всему, что вы будете делать.

Предполагается, что все модули будут плагинами к Shop-Script, а не структурной переделкой ядра. Это обусловлено тем, что от команды WebAsyst периодически выходят обновления, улучшения и т.п.

По завершению работы сайт необходимо максимально профессионально проверить на наличие дыр. Ошибки в системе безопасности сайта, обнаруженные сторонними тестерами, например этими ребятами: rebz.net/order.html , будут являться серьезной претензией к разработчику.

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Основная сложность работы заключается в создании каталога аналогичного etalon-jenavi.ms/osnov.ph.. и интеграции интернет магазина с 1С. В основном это касается загрузки остатков изделий с 1С.

Все изделия имеют артикулы подобные – h621q033, каждая буква и цифра имеет свое значение. Имеются таблицы расшифровки этих значений.

Каждое изделие относится к определенной коллекции.

Кроме этого изделия имеют различные виды покрытий, вставок, описания, размеры и вес – и все эти данные хранятся в базе данных и должны быть легко редактируемы.

Например, кольцо с одним и тем же названием, может быть нескольких размеров, иметь несколько видов вставок и покрытий и у каждой вариации будет свой артикул.

Фактически весь каталог строится посимвольным сравнением артикула каждого изделия с таблицами расшифровки значений входящих в него символов.

На основе этих таблиц необходимо сделать многофункциональный загрузчик остатков товара. Формат исходных данных – выгрузка остатков из 1С (пример см. в приложении).

Административная часть интернет магазина должна быть удобнее, понятнее и гораздо более функциональна, чем bornet.ru/shop/admin/ т.к. сейчас мы столкнулись с тем, что она очень примитивна и неудобна для реальной работы.

В дополнение к этому необходимо реализовать полноценное сообщество, т.е. функционал соц.сети – блоги, фотогалерею, форум...

Требуется соц.сообщество с интегрированным интернет магазином.

ТЗ предоставлю кандидатам в процессе обсуждения. Дизайн и верстка будут оплачен отдельно.

Цена проекта обсуждаема. Оплата только частями. Предоплата – не более 30% или СБР на каждый функциональный модуль. Обсудили, сделали, протестировали – движемся дальше.

Основной критерий для выбора кандидатов – опыт работы, отзывы и работы в портфолио.