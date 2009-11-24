Доработка рейтинга блогов на основе API Яндекса

Требуется проанализировать несколько сайтов конкурентов. Направления анализа: ключевые слова, поисковые фразы, семантическое ядро, стратегия продвижения. Основной интерес для меня представляют внешние ссылки на сайт. Бесплатными сервисами анализа сайтов пользоваться умею сам, нужен именно полный анализ ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется доработать рейтинг блогов на основе нового API Яндекса (RSS-поток, подробности здесь http://blogs.yandex.ru/faq/entriesapi).
Имеется рейтинг блогов (ссылка высылается по требованию). PHP + mySQL, не более 3-4 страниц кода, с комментариями.
Доработать:
- настройка дизайна (простого -- шрифт + лого + добавление кода odnaknopka.ru, на форум (форум ставим мы сами))
- проверка и доработка формулы ранжирования (формула предоставляется нами, отличия от текущей минимальны)
Добавить в рейтинг:
- картинки из поста (как на whoyougle.com)
- рейтинги по разным критериям
- рейтинг блогов
- RSS-экпорт
- текст поста (неполный) для 3-х первых постов
- аватары пользователей
Если выполнение какого-либо из пунктов труднореализуемо технически, возможно его исключение из ТЗ.
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