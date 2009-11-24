Доработка рейтинга блогов на основе API Яндекса

Требуется доработать рейтинг блогов на основе нового API Яндекса (RSS-поток, подробности здесь http://blogs.yandex.ru/faq/entriesapi).

Имеется рейтинг блогов (ссылка высылается по требованию). PHP + mySQL, не более 3-4 страниц кода, с комментариями.

Доработать:

- настройка дизайна (простого -- шрифт + лого + добавление кода odnaknopka.ru, на форум (форум ставим мы сами))

- проверка и доработка формулы ранжирования (формула предоставляется нами, отличия от текущей минимальны)

Добавить в рейтинг:

- картинки из поста (как на whoyougle.com)

- рейтинги по разным критериям

- рейтинг блогов

- RSS-экпорт

- текст поста (неполный) для 3-х первых постов

- аватары пользователей

Если выполнение какого-либо из пунктов труднореализуемо технически, возможно его исключение из ТЗ.