Минискрипт для автоматического заполнения полей

$5
Веб-программированиеЗавершен6 заявок175 просмотров
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Требуется создать минискрипт на PHP либо под Windows, главное результа. Суть такова - данные берутся из текстового файла. Структура каждого файла следующая:

Название файла1.форматфайла

http://****.com/id.html

Название файла1.форматфайла

http://****.com/id.html

и т.д(точноее количество данных в текстовом файле не определено, это можно оговорить)

Все данные разделяются между собой пустой строкой. Собствнно txt файлы создаются на автомате. Необходим скрипт который будет брать данные из файла(на сервере либо из папки которую мы ему указываем) и автоматически вставлять на наш сайт(за ссылкой в icq). Там необходимо заполнить 2 поля и нажать на кнопку добавления. Пишите здесь либо в icq. В целом сроки не сильно поджимают, поэтому предпочтение будет отдано цене.

14 лет назад
BuXPb
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
trooll
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
18 отзывов
14 лет назад
$20
1 день
Создал приватный парсер под заказ, всё так как и оговаривалось. Уложился в сроки, и даже гораздо быстрее. При возникновении проблем или непоняток - очень быстро реагигует, объясняет.