Создание сложной тендерной площадки (Санкт-Петер.)

Требуется опытный программист или группа разработчиков из Санкт-Петербурга для создания сложной тендерной площадки с элементами интернет-магазина.

Время выполнения работы: 80 дней.

Бюджет: 250000 руб. (200000р. – основной, 50000р. при условии выполнения работы досрочно).

Уже разработано:

1. Прототип сайта на Html с дизайном и всеми возможными ситуациями поведения пользователей (104 страницы)

2. Текстовое описание прототипа с разбором по каждой странице (124 листа)

3. Все дизайны, формы, тексты и баннеры подготовлены.

Сложность программирования заключается в том, что на каждой странице присутствуют индивидуальные функции, которые не вписываются в стандартные CMS, поэтому придется практически все писать вручную.

Программист/группа разработчиков должны подходить по следующим требованиям:

1. Работать в Санкт-Петербурге или Ленобласти.

2. Иметь возможность приезда к нам в офис для обсуждения, показа этапов сделанной работы.

3. Опыт работы со сложными проектами.

4. Опыт работы на современных языках веб-программирования.

5. Знание и опыт в грамотной защите программного кода от взлома, вирусов.

6. Ответственность, адекватность, хорошая работоспособность.

7. Обязательная возможность обслуживания проекта (за отдельную плату) после запуска.

8. Приветствуется работа с 1С-Битрикс и возможность внедрить код в эту CMS.

Работа будет идти по Договору, этапами и четкими сроками.

Приоритет будет отдаваться тем претендентам, кто будет оставлять о себе четкую и подробную информацию.

Для связи: 326-00-62, 89112960371, [email protected] (Сергей).

ТЗ во вложении.