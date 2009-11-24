Здравствуйте! нужно доработать функционал сайта на базе вордпресса, внести мелкие правки. 1. сделать поиск по товарам 2. сделать раздельный вывод групп товаров 3. разработать .csv файл по необходимым параметрам (для возможности импорта товаров)
Создание сложной тендерной площадки (Санкт-Петер.)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется опытный программист или группа разработчиков из Санкт-Петербурга для создания сложной тендерной площадки с элементами интернет-магазина.
Время выполнения работы: 80 дней.
Бюджет: 250000 руб. (200000р. – основной, 50000р. при условии выполнения работы досрочно).
Уже разработано:
1. Прототип сайта на Html с дизайном и всеми возможными ситуациями поведения пользователей (104 страницы)
2. Текстовое описание прототипа с разбором по каждой странице (124 листа)
3. Все дизайны, формы, тексты и баннеры подготовлены.
Сложность программирования заключается в том, что на каждой странице присутствуют индивидуальные функции, которые не вписываются в стандартные CMS, поэтому придется практически все писать вручную.
Программист/группа разработчиков должны подходить по следующим требованиям:
1. Работать в Санкт-Петербурге или Ленобласти.
2. Иметь возможность приезда к нам в офис для обсуждения, показа этапов сделанной работы.
3. Опыт работы со сложными проектами.
4. Опыт работы на современных языках веб-программирования.
5. Знание и опыт в грамотной защите программного кода от взлома, вирусов.
6. Ответственность, адекватность, хорошая работоспособность.
7. Обязательная возможность обслуживания проекта (за отдельную плату) после запуска.
8. Приветствуется работа с 1С-Битрикс и возможность внедрить код в эту CMS.
Работа будет идти по Договору, этапами и четкими сроками.
Приоритет будет отдаваться тем претендентам, кто будет оставлять о себе четкую и подробную информацию.
Для связи: 326-00-62, 89112960371, [email protected] (Сергей).
ТЗ во вложении.
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