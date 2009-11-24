Починить сайт на WordPress

Здравствуйте! нужно доработать функционал сайта на базе вордпресса, внести мелкие правки. 1. сделать поиск по товарам 2. сделать раздельный вывод групп товаров 3. разработать .csv файл по необходимым параметрам (для возможности импорта товаров)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Пропали некоторые страницы, 404 ошибка.
Выяснить причину - и починить необходимо.
Срок - сегодня.
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